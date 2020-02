PSG – OL (4-2) : Tuchel content pour Cavani, Garcia affiche quelques regrets mais pas son choix Cherki

true

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a battu l’Olympique Lyonnais (4-2) à l’occasion du choc de la 24e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. S’il regrette un petit relâchement et un petit manque de discipline du fait des absents (Neymar, Thiago Silva, Marquinhos), Thomas Tuchel n’était pas mécontent de la prestation de son équipe : « On a contrôlé le match complètement (…) Après le 3e but, peut-être qu’on a pensé que c’était fini (…) Mais, à 3-2, on a montré une bonne mentalité avec un 4e but extraordinaire. On a été la meilleure équipe ce soir », a-t-il lâché.

Le technicien allemand s’est aussi dit heureux pour Edinson Cavani, sans accabler Mauro Icardi auteur d’un match très moyen : « On peut sentir Edi plus fort à l’entraînement, c’était dans la continuité de ce qu’il fait lors des séances. Il a marqué un but très important c’est bien pour lui, on a besoin de son expérience. Pour Icardi, la confiance va avec les buts. Il a encore été très très fiable, encore très discipliné, il ferme des espaces. Dans chaque match, il fait ça. Il est fort défensivement pour nous. Il va continuer à travailler ».

Garcia : « On aurait été bien inspirés d’être beaucoup plus compacts »

Du côté de Rudi Garcia à l’OL, on déplorait certaines erreurs qui ont coûté cher : « Ce n’est pas normal de prendre des buts en contre comme les deux premiers. Presser haut, c’était prévu en début de match mais pas ensuite. On aurait été bien inspirés d’être beaucoup plus compacts et beaucoup plus bas, même si on n’a pas suffisamment existé offensivement. En deuxième, on a laissé passer notre chance sur la balle du 3-3, mais au moins on est revenus dans le match. Après, avec l’entrée de Sarabia, ça a été un peu plus compliqué ».

Espérant que son équipe « a appris de ce match », le coach rhodanien fustigeait le « manque d’expérience » coupable des siens, ne se cachait pas derrière la non exclusion de Presnel Kimpembe à 2-0 (« Ce n’est pas ce qui explique notre défaite ») mais croyait toujours au podium : « On ne peut plus se permettre beaucoup de faux pas. Mais rien n’est irrémédiable ».

Enfin, il ne regrettait pas d’avoir privilégié Rayan Cherki à Karl Toko Ekambi : « Lors du précédent match, il avait été bon, avait montré de la personnalité quand il était entré, c’était important de lui montrer que, quand il travaille bien, il peut être récompensé. Pour sa progression personnelle, c’est bien qu’il joue ce genre de match. Pour Karl, j’ai hésité à le faire démarrer, je lui avais dit qu’il entrerait. Il a été très bon, ça a été un point vraiment positif. Ce n’est pas un regret car je savais qu’il entrerait. Je ne voulais pas mettre toutes mes cartouches sur le terrain dès le départ ».