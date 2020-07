PSG, OL, FC Nantes – Mercato : Dubois au cœur d’une campagne de déstabilisation ?

true

L’entraîneur de l’OL Rudi Garcia a taclé le PSG mercredi en conférence de presse concernant une possible campagne de déstabilisation au cours du mercato. Vraiment ?

Rudi Garcia avait des choses à dire pour lancer le Trophée Veolia ce jeudi. L’entraîneur de l’OL a notamment fait une référence nébuleuse à certaines rumeurs de transfert qui pourraient notamment impacter les Gones avant d’affronter le PSG en finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet.

« J’ai prévenu en interne qu’il fallait faire attention aux entreprises de déstabilisation, des joueurs qui seraient susceptibles d’être visés par des équipes qu’on va jouer. Ils sont avec nous, il faut qu’ils soient à 100%, a-t-il expliqué devant les médias. Une fois qu’on aura gagné la Coupe de la Ligue et été le plus loin possible en Ligue des champions, il sera toujours temps de revoir les choses pour la saison prochaine. Il est important que ce groupe ne change plus pour le moment. »

La rumeur Dubois au PSG date de cet hiver

Léo Dubois (25 ans) semble visé par les propos de Garcia. Selon Foot Mercato, le latéral droit de l’OL ferait en effet partie des pistes explorées par Leonardo au PSG pour la saison prochaine. Sauf que la théorie de l’ancien coach de l’OM ne tient pas vraiment la route. Le nom de l’ancien capitaine du FC Nantes faisait déjà partie de ceux reliés au club de la capitale au mercato hivernal, dans l’anticipation du départ de Thomas Meunier. Il s’agit donc juste d’un intérêt parisien qui se confirme. De plus, en janvier, personne n’avait intérêt à créer des remous entre les deux clubs, les Lyonnais ne boxant pas dans la même catégorie que les champions de France.