PSG, OL : Jean-Michel Aulas propose une bataille commune à Nasser Al-Khelaïfi

Avec deux qualifiés pour les demi-finales de Ligue des Champions, la France s’est replacé sur l’échiquier européen. Aulas a déjà des revendications…

Jean-Michel Aulas ne perd pas le Nord. La qualification de son OL pour la demi-finale de la Ligue des Champions (3-1 face à Manchester City) encore chaude, le boss rhodanien en est déjà à réfléchir aux prochains combats à mener au niveau institutionnel.

Après avoir donné son accord à la refonte de la Ligue des Champions bloquant quatre places à l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, « JMA » a suggéré à Nasser Al-Khelaïfi et au PSG à l’aider à faire passer cette réforme : « C’est une revanche pour le football français qui mérite quatre qualifiés en Ligue des Champions et deux en Ligue Europa. C’est mon prochain combat uni avec Nasser… »

Un habile calcul qui minimiserait les risques de « crash » sportif alors que, derrière le PSG, des clubs comme le LOSC, le Stade Rennais ou l’OGC Nice se structure à être toujours plus compétitif et menace la place de Lyon et de Marseille sur l’échiquier français…