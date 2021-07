PSG, OL, OM, ASSE, FC Nantes : Canal+ ne veut plus de la L1, Amazon lâche aussi la LFP !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

Si on pensait la question des droits TV réglé sur la période 2021-24, Canal+ a mis sa menace à exécution en choisissant de dénoncer le contrat de « sous-licence » qui le lie à beIN Sports. La chaîne cryptée a ainsi confirmé qu'elle rendait les deux matches de Ligue 1 dont elle disposait pour un montant de 332 M€ par an et qu'elle ne diffusera pas ses deux rencontres prévues les 7 et 8 août prochain.

Amazon ne volera pas au secours de la L1 pour les matchs de Canal+

Face à cette échéance du 5 août qui ne sera pas réglé (55 M€), beIN Sports doit désormais se déterminer mais il est probable que la chaîne qatari soit aussi contrainte de se désengager auprès de la LFP faute de moyens pour payer. Si le dossier pourrait se régler devant les tribunaux (C+ ayant déjà été débouté face au tribunal de commerce de Paris et l'autorité de la concurrence), la Ligue pourrait être amenée de son côté à trouver un nouveau diffuseur pour deux rencontres.

Si Amazon avait en première instance laissé entendre qu'il était possible de faire un geste en aidant le foot français, le patron des sports d'Amazon Europe Alex Green a fermé la porte à cette éventualité : « Je n'ai pas fait d'offre sur le marché français pour d'autres droits sur le foot ou d'autres sports. Nous avons déjà beaucoup de football, plus de 600 matches par saison entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Aujourd'hui, nous avons le contenu que nous avons, au prix que nous proposons, c'est bien pour les fans », a-t-il glissé dans des propos rapportés par L'Equipe. Vraiment très inquiétant...