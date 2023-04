PSG, OL, OM, FC Nantes, RC Lens : une grosse désillusion se profile pour la Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Si Vincent Labrune a musclé la société commerciale de la LFP avec plusieurs renforts de choix (Benjamin Morel, ex-patron du Tournoi des Six Nations, passé par la NBA et Martin Aurenche, en charge des acquisitions de droits pour beIN Media Group depuis 2011) en prévision de l'appel d'offres des droits TV de Ligue 1 sur la période 2024-28, la bataille s'annonce particulièrement rude. En effet, comme l'affirme L'Equipe, l'ancien président de l'OM carresse l'espoir d'atteindre la somme d'un milliard d'euros par an (contre 663 M€ aujourd'hui) sur la période avant de viser les 1,8 milliards sur la période 2028-32. Une somme qui dépendra de la hausse des droits TV internationaux (80 M€ aujourd'hui) ainsi que de l'état d'un marché. C'est malheureusement sur ce deuxième point que le bat blesse.

Personne pour faire all-in à un milliard ?

Si Vincent Labrune espère une Gafam (Apple, ViaPlay et surtout Amazon), ce type d'opérateur ne s'engagera pas à n'importe quel prix. Même chose pour les opérateurs télécoms, qu'on a beaucoup vu investir dans les années 2010 mais qui ne feront de folies cette fois-ci, Free souhaitant conserver ses pastilles en quasi-direct en revoyant le tarif à la baisse (42 M€ par an). Concernant le diffuseur historique Canal+, il se murmure de plus en plus que la chaîne cryptée ne participera pas à l'appel d'offres.

Du côté de beIN Sports, Florent Houzot, le responsable des antennes de la chaîne, nous a confirmé qu'il était intéressé par le produit Ligue 1 « mais pas à n'importe quel prix » et qu'il ne mettrait pas en péril sa chaîne sur ce type de droits. Désormais lié à Canal+ jusqu'en 2025 par son contrat de diffusion, beIN est aussi lié à son ancien grand rival.

Pour résumer Si Vincent Labrune espère pouvoir tirer un milliard d'euros par an de droits TV pour la Ligue 1, le boss de la LFP risque de se heurter à une réalité du marché des opérateurs loin d'aller dans son sens. La bataille s'annonce rude...

Alexandre Corboz

Rédacteur