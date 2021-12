PSG, OL, OM, Stade Rennais, RC Lens : ils sont dans L'Equipe-type de la première partie de saison !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Seul joueur de l'OL constant, Anthony Lopes garde les buts de cette équipe. Plus étonnant, leS joueurs du PSG leaders incontestés de Ligue 1, ne sont que deux : Marquinhos … Et Idrissa Gueye. Pas de Kylian Mbappé, le seul membre de la MNM qui aurait pu y figurer donc.

Les deux meilleurs buteurs de Ligue 1, Jonathan David (LOSC) et Gaëtan Laborde (Stade Rennais) n'apparaissent pas non plus au panthéon des notes de L'Equipe sur la première partie de saison, laissant le Marseillais Dimitri Payet et le rennais Martin Terrier couvrir le front de l'attaque de cette équipe composée en 4-4-2.

Le Stade Rennais est la seule équipe à trois représentants puisqu'Hamari Traoré et Birger Meling rejoignent Martin Terrier dans cette équipe bien notée. On retrouve aussi deux membres du RC Strasbourg (et ex des Rouge et Noir) avec Julien Stéphan et Gerzino Nyamsi.

Enfin, sans réelle surprise, les deux meilleurs milieux de L1 : Téji Savanier (MHSC) et Seko Fofana (RC Lens) sont là... Accompagné du clermontois Johan Gastien, la petite surprise de ce onze des notes de L'Equipe.

L'Equipe-type de la première partie de saison en Ligue 1 avec des surprises et beaucoup de Bretons... pic.twitter.com/HW7wXGtqMk — FollowlaL1 (@FollowlaL1) December 24, 2021