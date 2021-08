PSG, OL, RC Lens, Stade Rennais, RC Strasbourg : ils sont dans l’équipe type

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Fort d’un succès aussi solide que prestigieux en Principauté samedi contre l’AS Monaco (2-0), le RC Lens réussit à placer trois joueurs dans cette équipe type : Jonathan Gradit, Kevin Danso et Ignatius Ganago.

Malgré sa fin de match rocambolesque de l’OL contre Clermont hier à Décines (3-3), Lucas Paqueta est également récompensé de ses efforts et son sublime but en fin de première période. Au PSG, le large succès acquis en ouverture à Brest (4-2) a profité à Ander Herrera (un but, une passe décisive) et Achraf Hakimi (une passe décisive).

Birger Meling, pour son premier derby face au FC Nantes, a porté haut les couleurs du Stade Rennais en totalisant pas moins de 77% de passes réussies dans le camp des Canaris hier au Roazhon Park (1-0). Enfin, Matz Sels occupe les cages de ce onze prestigieux après le nul du RC Strasbourg à la Meinau contre l’ESTAC (1-1).