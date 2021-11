PSG, OL, RC Lens, Stade Rennais, Reims : ils sont dans l’équipe type, Messi première !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Alors que Lionel Messi pourrait remporter, ce soir, son 7e Ballon d’Or, il fait sa première apparition dans l’équipe type d’une journée de Ligue 1. L’attaquant du PSG a pourtant rendu, hier, une copie contrastée face à l’ASSE : installé en soutien de Kylian Mbappé, le n°30 du PSG n’a que peu pesé dans le jeu mais a donné trois passes décisives dans le succès de son équipe (3-1). Messi est accompagné cette semaine par deux coéquipiers plus habitués à ces honneurs : Marquinhos et Idrissa Gueye.

Dans les buts, Anthony Lopes a été élu après son excellente prestation à Montpellier qui lui a valu la note de 8/10 alors que sa défense est composée, outre Marquinhos, du Messi Fabien Centonze, du Rémois Yunis Abdelhamid et du Lensois Massadio Haïdara.

En attaque, Gaëtan Laborde porte encore haut les couleurs du Stade Rennais après son but de renard des surfaces dimanche lors du derby à Lorient (2-0). On notera enfin la présence dans ce onze prestigieux de deux autres Messins : Vinent Pajot et Nicolas de Préville.

🔴⚪️ Après Reims - Clermont



Yunis Abdelhamid ➡️ dans l’Equipe Type 💪🏻 pic.twitter.com/Q1RLusY549 — Reims VDT (@reimsvdt) November 29, 2021