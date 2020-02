PSG – OL : Rudi Garcia craint une dérouillée à Paris !

true

L’OL est retombé dans ses travers. Les Gones, stoppés en 2020 dimanche à Nice (1-2), n’ont pas trouvé beaucoup plus de répondant hier à domicile contre le SC Amiens (0-0). C’est surtout en attaque que le jeu a péché avant l’entrée de Rayan Cherki en seconde période.

Seul Cherki a brillé…

« Rayan a apporté du mouvement, ce dont on manquait un peu, note Rudi Garcia. Il a eu une belle occasion mais il a, malheureusement, manqué de chance pour la mettre au fond. C’était sur l’une des rares actions construites de notre part… Sinon, on a fait trop peu sur le plan offensif. On a manqué de mobilité pour apporter des solutions au porteur du ballon. Il y avait des choses simples à faire, on les a remplacées par des choses irréalisables, notamment dans les transmissions… J’ai plein d’images qui me viennent en tête… »

« Si on a du déchet à Paris, on va se faire corriger »

Ces images, le coach de l’OL craint de les revoir en boucle dimanche face au PSG (21h), face à qui il craint le pire. « J’ai plein d’images comme ça en tête et que vont revoir les joueurs. Si on n’est pas plus collectif, si on je joue pas plus à une touche, et qu’on n’est pas plus simple dans notre animation offensive, on a du mal à déstabiliser l’adversaire. Et dimanche, on va au Parc, rappelle-t-il avec crainte. Si on perd des ballons parce qu’on cherche trop compliqué et donc on a du déchet… si on a du déchet à Paris, on va se faire corriger. »