PSG - OM (0-1) : Alvaro Gonzalez met un point final à la polémique avec Neymar

Personne n’aura eu le fin mot de l’histoire de la polémique nauséabonde entre Neymar et Alvaro Gonzalez. À la mi-septembre, l’attaquant du PSG avait accusé le défenseur de l’OM de propos racistes dans une affaire qui avait alors défrayé la chronique. Avec le temps, l’histoire s’est assoupie mais Gonzalez et son entourage ont subi quelques conséquences fâcheuses. Pour le Canal Football Club, le stoppeur espagnol de l’OM a accepté d’y revenir une toute dernière fois.

« Je ne veux plus parler de lui »

« Je suis la personne la plus gentille du monde. On peut dire ce que l’on veut de moi, on peut discuter mais je pense qu’il y a aussi des choses qui doivent rester sur le terrain, surtout concernant des sujets si délicats aujourd’hui quand on utilise le mot racisme ou le mot homophobie. Je pense que ce sont des sujets très délicats, a-t-il affirmé. Je ne veux plus parler de lui. Je pense que Neymar se comporte d’une certaine manière sur le terrain et que certainement il est différent dans la vie. Il est certain que s’il jouait avec moi aux jeux vidéo ou autre, il aurait une opinion totalement différente de moi. Au final, un PSG / OM c’est ça. Mais il faut que tout cela reste sur le terrain parce que moi, ce que j’ai fait sur le terrain est resté sur le terrain, que ce soit des contacts, que ce soit…Au final ce sont des derbys agréables à jouer, et il faut en rester là. »