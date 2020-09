PSG - OM (0-1) : Alvaro Gonzalez promet des révélations dans l’affaire Neymar ! !

C’est ce mercredi soir que la commission de discipline doit rendre son verdict sur la sanction d’Angel Di Maria. Accusé d’avoir craché en direction d’Alvaro Gonzalez lors du Classique entre le PSG et l’OM (0-1), « El Fideo » pourrait bénéficier de circonstances atténuantes ! L’Équipe, dans son édition du jour, assure que l’attitude globalement véhémente de Gonzalez dans cette rencontre pourrait jouer en faveur du crack argentin du PSG.

Son altercation avec Neymar en fait partie. L’attaquant brésilien n’en démord pas : Alvaro l’aurait traité de « singe » même si les images restent encore floues à ce sujet. Des experts semblent donner raison à la star brésilienne même si rien n’est encore gravé dans le marbre. Mardi, la Cadena Cope assure de son côté que ce même Neymar aurait traité Hiroki Sakai de « Chinois de merde. »

Agacé, Gonzalez devrait bientôt sortir du silence

Une information est néanmoins passée inaperçue dans les révélations de Javier Gomez : Gonzalez prépare sa défense et devrait bientôt sortir du silence pour rétablir sa vérité ! « Précisions : le journaliste de Cope précise que c'est Sakaï qui a dit au service comm du club que Neymar l'a insulté et que l'OM a revu les images et trouvé l'insulte raciste, glisse le journaliste freelance Nico Faure sur Twitter. Le journaliste assure également qu'Álvaro est agacé par cette situation et que lui aurait dit "mongolo de mierda". Le joueur a préparé une ITW pour démentir les accusations du média brésilien. »