PSG - OM (0-1) : les mots racistes de Gonzalez à Neymar confirmés, Riolo demande des excuses !

Le feuilleton entre Neymar et Alvaro Gonzalez a connu un nouvel épisode dimanche soir. D'après Globo Esporte, des spécialistes en lecture sur lèvres ont affirmé que le défenseur central de l'OM a bien insulté la star du PSG de « mono » lors du Classique de dimanche dernier (0-1).

Le programme TV Globo a invité plusieurs professionnels spécialisés dans la lecture labiale à analyser les images. L'un d'entre eux, Felipe Oliver s'est exprimé sur son ressenti : « Il a prononcé le mot « mono » (singe en espagnol), au moment même où il parle et tourne la bouche. Nous n'avons pas pu, par exemple, comprendre ce qu'il dit avant de prononcer le mot ‘mono’. Mais le mot ‘mono’ était un extrait sur lequel nous avions un consensus au moment où je faisais un travail de lecture labiale. »

« Il y avait donc bien des images... »

Devant cette nouvelle, Daniel Riolo a demandé des excuses à ceux qui l’avaient critiqué. « Bon on a peut être trouvé des images, enfin. Je rappelle donc que je n’ai jamais accusé Alvaro mais juste dit que c’était impossible de ne pas savoir. Tous les Supp stupides qui m’ont insulté pendant une semaine, on vient dire pardon ?? Merci, a-t-il demandé sur Twitter. Les images on verra ! Laissons bosser ceux qui doivent le faire. Mais il y avait donc bien des images... »

Bon on a peut être trouvé des images, enfin. Je rappelle donc que je n’ai jamais accusé Alvaro mais juste dit que c’était impossible de ne pas savoir. Tous les Supp stupides qui m’ont insulté pendant une semaine, on vient dire pardon ?? Merci ☀️😉 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 20, 2020

Le Parisien confirme les propos raciste d'Alvaro

Vers midi, Le Parisien a confirmé sur son site les révélations des experts en lecture labiale de TV Globo qui certifient que Neymar a bien été victime d'injures racistes de la part de Gonzalez. Ce triste feuilleton semble bien reparti.