PSG - OM (0-1) : la colère de Leonardo profite déjà à l’ASSE

Les murs du Parc des Princes résonnent encore. La colère de Leonardo était tout sauf édulcorée hier au sortir du premier Clasico remporté par l’OM à Paris depuis novembre 2011. Le PSG compte déjà deux revers en autant de sorties en L1 cette saison mais le nœud du problème du dirigeant brésilien est tout autre : il concerne l’arbitrage.

« Pourquoi on a mis un arbitre avec aussi peu d'expérience ? Je ne vais pas tout commenter, mais quand même, il n'y avait pas moyen de mettre un arbitre plus expérimenté, que ce soit Monsieur Turpin ou Monsieur Buquet, a clamé Leonardo à la chaîne Téléfoot. Je ne parle pas de défaite, tu perds, tu gagnes, OK. Moi, je parle de l'arbitre, et d'un match qui a été sans contrôle. C'est tout. Je ne parle pas de défaite. L’arbitre a perdu le contrôle du match. »

Buquet porte bonheur à l'ASSE

La LFP n’a pas attendu la requête de Leonardo pour choisir un certain Ruddy Buquet au sifflet du choc entre l’OM et l’ASSE ce jeudi en match en retard de la 1ère journée de L1 (21h). Une excellente nouvelle pour les Verts... qui restent sur trois victoires avec celui qui avait dirigé l'inoubliable finale de la Coupe de la Ligue contre le Stade Rennais en 2013.