PSG - OM (0-1) : la réponse de Gonzalez aux accusations de racisme de Neymar

Le Clasico entre le PSG et l’OM d’hier ne restera pas dans les annales si ce n’est que pour rappeler que le club phocéen ne s’était pas imposé au Parc devant son vieil ennemi depuis 2011. À l’époque, les matches étaient sous tension mais n’avaient jamais donné lieu à des accusations de racisme.

Dimanche, ce fut le cas. A la suite d’un accrochage peu avant la mi-temps, Neymar et Alvaro Gonzalez ont en effet échangé des mots. Après un duel entre Angel Di Maria et le défenseur de l’OM, l’Espagnol se plaint à l’arbitre que l’Argentin lui a craché dessus. Neymar intervient et, extrêmement énervé, explique que le Marseillais a tenu à son encontre des propos racistes : « Puta negra, ce n’est pas du racisme, ça ? » Interrogé en conférence de presse, André Villas-Boas ne voulait pas y croire : « J’espère que cela ne s’est pas passé comme ça. Il n’y a pas de place pour le racisme dans le foot. On a subi beaucoup de fautes agressives, l’arbitre aurait pu être plus dur. »

Villas-Boas embarrassé Interrogé en conférence de presse sur ce sujet, André Villas-Boas ne voulait pas y croire : « J’espère que cela ne s’est pas passé comme ça. Il n’y a pas de place pour le racisme dans le foot. On a subi beaucoup de fautes agressives, l’arbitre aurait pu être plus dur. »

Alvaro renvoie Neymar dans ses 16 mètres

Devant la polémique, Gonzalez a tenu à assurer sa propre défense : « Il n'existe aucune place pour le racisme, écrit Alvaro sur Twitter. Carrière propre et avec beaucoup de coéquipiers et d'amis au quotidien. Il faut parfois apprendre à perdre et l'assumer sur le terrain. Incroyables trois points aujourd'hui. Allez l'OM et merci la famille. »

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Neymar, lui n’avait pas décoléré pendant la nuit : « Pour le VAR, c'est facile d'attraper «mon ''agression''. Maintenant, je veux qu'on cherche l'image du raciste qui m'a traité de ''SINGE FILS DE PUTE'' (fils de pute de singe). C'est ce que je veux voir. »