PSG - OM (0-1) : les images des Marseillais piétinant Neymar

La commission de discipline a frappé fort hier après le Clasico de dimanche dernier. Mais elle s'est refusée à juger l'affaire opposant Neymar à Alvaro Gonzalez, de même que le crachat d'Angel Di Maria sur le défenseur de l'OM. Elle entend prendre son temps avant de trancher.

« Nous disposons d'un certain nombre d'éléments, mais qui doivent faire l'objet d'investigations et plus encore être soumis au contradiction de l'ensemble des parties pour permettre de faire la lumière sur ce qu'il s'est effectivement dit, sur ce qui a été entendu et en tirer toutes les conséquences sur le plan disciplinaire », a indiqué le président de la commission Sébastien Deneux à L’Équipe.

Le maillot de Neymar comme paillasson

En attendant, les supporters de l’OM n’ont toujours pas digéré les propos accusateurs de Neymar à l’endroit du défenseur espagnol. Mundo Deportivo a ainsi dégoté des images d’un magasin situé à Marseille dans lequel le maillot de l’attaquant brésilien du PSG sert de paillasson à l’entrée. Le média catalan précise qu’il s’agit d’une boutique officielle.