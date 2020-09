PSG - OM (0-1) : Neymar a eu des propos homophobes, une scène choque Twitter

Les polémiques du Clasico entre le PSG et l’OM battent leur plein depuis dimanche au point que la victoire phocéenne (1-0) est passée clairement au second plan. Neymar a notamment aimanté tous les regards en accusant Alvaro Gonzalez de propos racistes. Le mot « singe » aurait notamment été verbalisé par le défenseur espagnol, que le Brésilien avait déjà croisé à plusieurs reprises dans le passé.

Racismo ( algo que no sale en ningun lado) pero..... Su “puto maricon “ para el esta bien o es ¿doble moral? pic.twitter.com/nBPbbWSP5K — AlbertoSeoane (@alberto_seoane_) September 14, 2020

La commission de discipline de la LFP se penchera sur cet incident et bien d’autres à partir de 18h. Cette dernière se penchera sans aucun doute sur une scène passée plutôt inaperçue entre Neymar et Alvaro. Fou de rage, le crack du PSG lui a alors lancé « putain de pédé » à la volée comme si de rien n’était ! « Tu peux tout dire sauf du racisme, a-t-il ensuite expliqué aux officiels.

Le racisme non, mais l'homophobie oui ?

Le racisme non, le racisme non. » Cette « échelle de valeurs » entre racisme et homophobie choque profondément Alberto Seoane, collaborateur de la RTVE en Espagne. Les supporters de l’OM n’ont d’ailleurs rien manqué de cette scène et l’ont fait remonter sur Twitter, comme pour mieux montrer que Valentin Rongier disait vrai quand il expliquait hier en conférence que Neymar n’était pas un ange.