PSG - OM (0-1) : Neymar a frappé un autre Marseillais que Gonzalez !

Les polémiques du Clasico entre le PSG et l’OM battent leur plein depuis dimanche au point que la victoire phocéenne est passée au second plan. Neymar a aimanté tous les regards en accusant Alvaro Gonzalez de propos racistes.

La commission de discipline de la LFP se penchera sur cet incident et bien d’autres à partir de 18h. Cette dernière décortiquera une scène passée plutôt inaperçue entre Neymar et Alvaro. Fou de rage, le crack du PSG lui a alors lancé « putain de p*** » à la volée comme si de rien n’était ! « Tu peux tout dire sauf du racisme, a-t-il ensuite expliqué aux officiels. Le racisme non, le racisme non. »

Sakai en prend pour son grade

Les supporters de l’OM n’ont d’ailleurs rien manqué de cette scène et l’ont fait remonter sur Twitter. Marca y est aussi allé de sa partition en allant chercher une autre scène où l’on peut voir Neymar taper Hiroki Sakai, pourtant pas le joueur le plus véhément de L1.