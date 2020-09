PSG - OM (0-1) : une preuve contre Alvaro, lourdement sanctionné par la Ligue ?

On ne badine pas avec le règlement, surtout s’il s’agit de racisme. Hier, le Clasico entre le PSG et l’OM pourrait avoir été au cœur d’une polémique de ce type entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Si le défenseur espagnol s’est déjà défendu, le crack brésilien du PSG continue de l’accuser de l’avoir traité de « singe » en plein match.

La Ligue va se saisir du dossier à bras-le-corps. « La LFP va ouvrir une enquête de visionnage sur Alvaro. Elle indique : "Si les propos sont avérés il n’est pas envisageable qu’ils restent impunis’ », glisse Romain Barbet sur son compte Twitter. La chaîne Téléfoot a sorti une vidéo dans laquelle on imagine la scène houleuse en question mais qui ne permet pas d’identifier vraiment les mots de Gonzalez.

L’extrait de Telefoot, la chaîne du foot, mais qui ne rapporte pas les promos d’Alvaro Gonzalez. pic.twitter.com/5Owb9ceqtA — Thomas (@omisapro) September 13, 2020

Gonzalez risque jusqu'à 10 matches de suspension

Si les faits venaient à être confirmés, l’intéressé risquerait jusqu'à dix matchs de suspension. Il s’agit d’une sanction maximale prévue pour tout « propos, geste et/ou attitude visant une personne en raison notamment de son idéologie, sa race, son appartenance ethnique, sa confession, sa nationalité, son apparence, son orientation sexuelle, son sexe ou son handicap », précise le règlement de la FFF.