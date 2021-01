PSG – OM (2-1) : l'ultime polémique Neymar – Alvaro agace un consultant

Lancée en septembre dernier, la guerre entre Neymar et Alvaro Gonzalez a repris de plus belle lors du trophée des Champions PSG – OM (2-1). A l'issue de la rencontre, la polémique entre le Brésilien et le défenseur olympien est reparti de plus belle, s'est entendue sur les réseaux sociaux avant de finir par faire les chous gras de presse.

Ancien joueur du PSG désormais consultant pour Téléfoot, Mathieu Bodmer ne rigole plus du tout du « clashico » Neymar – Alvaro : « Depuis quatre mois, ça ne me fait pas rire ce qui s'est passé entre les deux. Racisme ? Pas racisme ? Là sur Twitter, leur comportement pendant le match... Ce sont des joueurs professionnels. On doit montrer l'exemple. Parfois, on peut pêter les plombs et ça peut être difficile mais là, ça fait quatre mois que ça dure. A un moment donné, il faut passer à autre chose. C'est moyen... »

Bodmer propose une empoignade musclée derrière le bus...

Relancé sur l'accrochage, l'ancien milieu de terrain prône un arbitrage à l'ancienne avec une explication de texte en face-à-face : « Ce qui me dérange, c'est que tout le monde parle en dehors du terrain. Il ne va rien vous arriver sur un terrain de foot. On est pas en district ou dans un match de quartier. Ils vont parler sur les réseaux, sur le terrain mais ce qu'a fait Brandao à Motta il y a quelques années, on ne l'a pas vu. S'ils veulent vraiment régler leur problème... Moi, j'ai vu des joueurs attendre d'autres joueurs à la sortie du vestiaire. L'histoire se réglait à côté du bus. On n'en entendait pas parler mais au moins c'était réglé une fois pour toute... Là, c'est facile de faire ça à coup d'épisodes, pour répondre et rigoler... »