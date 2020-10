PSG, OM, ASSE, FC Nantes, Stade Rennais : Labrune recadre Mediapro et confirme que la LFP va aider les clubs

Depuis l'annonce du retard de paiement de Mediapro sur sa traite d'octobre et sa volonté de renégocier les droits télé de la Ligue 1, Vincent Labrune s'était fait plutôt discret. Le nouveau président de la LFP n'a pas tardé à réagir ce vendredi, peu après que l'Equipe ait révélé que la Ligue envisage de recourir à un nouveau prêt pour pallier le défaut de paiement du détenteur des droits.

Dans une interview accordée au quotidien sportif, Labrune se montre ferme au sujet de Mediapro. Le président de la LFP n'apprécie tout d'abord pas la forme prise dans ce litige. « Le timing de cette annonce est pour le moins surprenant, quand on sait qu'elle intervient seulement quelques semaines après le paiement d'une première échéance qui a été annoncée à grand renfort de communication pour "crédibiliser" le projet Téléfoot et sa pérennité... A minima, on dira que cela entache la relation de confiance ! »

L'argument des abonnés ne tient pas pour Labrune

Par ailleurs, Vincent Labrune s'inquiète de ce que peuvent cacher ces annonces. Car pour lui, le nombre insuffisant d'abonnés à Telefoot ne peut pas être un argument recevable. « Il n'est pas audible de s'entendre dire que ces traites devaient être payées par les abonnements. Même un nombre d'abonnés record fin septembre n'aurait en aucun cas permis de payer le quart de la facture... ». Le président de la LFP s'en remet donc à l'actionnaire principal de Mediapro pour régler ce dossier. « Mediapro est détenu à 53 % par un actionnaire chinois solide (Orient Hontai Capital), qui doit théoriquement pouvoir faire face à ses obligations de paiement... Les actionnaires ne pouvaient pas ignorer les besoins de financement du plan d'activité de Mediapro. »

Enfin, et alors qu'un prêt de la LFP pour payer les clubs a été évoqué, Vincent Labrune a tenu à se montrer au soutien des clubs. « Si je n'étais pas inquiet pour les finances de nos clubs, je serais irresponsable. Et ce d'autant plus que les clubs français n'ont malheureusement pas réalisé la moitié des plus-values sur cession de joueurs qui ont été planifiées sur l'exercice, en raison bien évidemment de l'impact de la crise sanitaire sur l'économie des clubs traditionnellement acheteurs de nos joueurs. Nous travaillons d'arrache-pied, avec les équipes de la LFP, pour être en situation de payer les montants budgétés par nos clubs à la date prévue. Ils peuvent compter sur nous », a conclu Labrune.