PSG, OM, ASSE, FC Nantes, Stade Rennais : Ménès réclame une issue radicale après la dernière frasque de Mediapro

Plus les semaines passent, plus les nuages grondent au dessus de Mediapro. La société sino-espagnole qui a acquis les droits de la Ligue 1 ne paie plus ses versements, demande une négociation à la baisse... Une attitude qui n'en finit pas d'agacer les observateurs d'autant plus qu'en parallèle, Mediapro est loin d'être blanc comme neige.

Ces dernères heures, la holding qui détient Mediapro a en effet reconnu de la corruption auprès de la FIFA pour l'acquisition des droits audiovisuels d'éliminatoires de la zone Concacaf (Amérique centrale et Caraïbes) pour les Mondiaux 2014, 2018 et 2022.

Ménès montre la porte de la sortie à Mediapro

Une annonce qui s'ajoute à une ardoise déjà bien chargée et qui n'a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès. Déjà très vindicatif sur le sujet depuis quelques temps, Pierre Ménès a commenté cette dernière actualité de manière virulente. Avec le souhait que tout cela cesse de manière radicale. « De mieux en mieux. Dehors », a tweeté le consultant Canal Plus, chaîne déjà en négociation avec la LFP pour un potentiel rachat des droits.