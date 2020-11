PSG, OM, ASSE, FC Nantes, Stade Rennais : une ristourne de Mediapro sur les abonnements !

Le litige Mediapro n’est pas encore solutionné. Loin de là. Les observateurs les plus optimistes estiment qu’une nouvelle étape pourrait être franchie le 7 décembre prochain, date à laquelle le conciliateur Marc Sénéchal entend trouver un terrain d’entente avec la LFP pour le paiement des droits TV. Conséquence ou non de son conflit avec la Ligue LFP, la chaîne Téléfoot a décidé de baisser le prix de son abonnement pour le mois de novembre.

L’abonnement de Téléfoot passe à 19,90 € en novembre

Au lieu de 25,90 € par mois, le diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 propose ainsi un engagement d'un an pour 19,90 € par mois. Cette ristourne concerne également l’abonnement à la chaîne + Netflix et celui sans engagement aux ondes de Téléfoot. Une manière sans doute pour Jaume Roures et sa clique de reconnaître à demi-mots que le montant originel de ses abonnements était un poil trop ambitieux.