PSG, OM, ASSE, OL, FC Nantes, Stade Rennais : Macron se bouge enfin pour sauver le foot français

Le sport français en général et le football en particulier semblent dans une impasse. Les restrictions liées à la crise sanitaire du Covid-19 ont rogné une grande partie de leurs ressources et l’avenir à moyen terme n’est pas des plus optimistes. Pour tenter d’aider tout ce petit monde à y voir plus clair, RMC Sport assure qu’un rendez-vous au sommet a été programmé par le président de la République.

« Emmanuel Macron veut rencontrer et écouter les acteurs du sport (monde amateur, monde professionnel et les entreprises) sur les conséquences économiques de la situation sanitaire, explique la radio sportive. Une réunion en visio est prévue ce mardi, avec ce mélange de témoins de terrain et de structures représentatives. »

Bernard Laporte, président de la FFR, participera à cette réunion. Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et du Collège Ligue 1 au sein de la LFP, sera le représentant des clubs professionnels. Le débriefing de cette entrevue à distance est d’ores et déjà très attendu par tous les acteurs du sport français.