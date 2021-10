PSG, OM : deux joueurs de Ligue 1 en lice pour le Golden Boy 2021

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Si le Ballon d'Or a désormais sa déclinaison chez les jeunes avec le Trophée Kopa, Tuttosport continue de remettre de son côté le Golden Boy. Un titre récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

On connait désormais la liste des 20 joueurs amenés à succéder à Erling Haaland (Borussia Dortmund), vainqueur de l'édition 2020. Deux joueurs de Ligue 1 et deux Français figurent dans cette liste.

Rodrygo Goes (Real Madrid, 2001)

Le vainqueur sera connu à l'occasion d'une cérémonie qui aura lieu le 13 décembre prochain. Sur le papier, Pedri (FC Barcelone) s'impose comme le grandissime favori.

Les nominés du Golden Boy 2021

William Saliba et Nuno Mendes, respectivement à l'OM et au PSG, figurent dans la liste des nominés pour l'une des plus belles récompenses réservées aux U21. Eduardo Camavinga (ex-Stade Rennais), aujourd'hui au Real Madrid, est aussi là.