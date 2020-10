PSG, OM, FC Nantes, ASSE, OL, LOSC : de tranquilles à menacés, la situation des 20 coachs de L1

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Ils peuvent travailler sereinement

Vu leurs résultats, Julien Stéphan (Stade Rennais) et Christophe Galtier (LOSC) n'ont pas grand chose à craindre dans les prochaines semaines. Parce qu'ils viennent d'arriver et/ou sont là sur des projets sur la durée, Niko Kovac (AS Monaco), Jean-Louis Gasset (Girondins de Bordeaux), Stéphane Moulin (SCO Angers), Franck Haise (RC Lens) ou encore Jérôme Arpinon (Nîmes Olympique) bénéficieront de temps. Même chose pour Frédéric Antonetti (FC Metz), qui a repris son poste chez les Grenats il y a quelques jours. S'ils devront prochainement clarifier leur avenir, André Villas-Boas (OM), Patrick Vieira (OGC Nice) et Michel Der Zakarian (MHSC) sont dans les bons papiers de leurs dirigeants. Enfin, de par son statut de Manager général, sa présence au Directoire de l'ASSE et son confortable salaire, Claude Puel semble intouchable.

Cela peut se gâter pour eux

Par rapport à ce qu'il a apporté au RC Strasbourg, Thierry Laurey (56 ans) jouit toujours d'un crédit certain auprès de ses dirigeants en Alsace mais le début de saison poussif des « ciel et blanc » pourrait devenir un souci si la dynamique de défaites (6 en 7 matches) se poursuit.

Parce que le Stade Brestois et le FC Lorient ont réalisé un recrutement ambitieux, Olivier Dall'Oglio et Christophe Pélissier devront obtenir de bien meilleurs résultats dans la course au maintien sous peine de basculer dans la liste des coachs menacés. Avantage de l'entraîneur des Merlus par rapport à celui de Brest : la durée de son contrat (2024 contre 2021) et le coût élevé que représenterait un limogeage.

Ils sont en danger

Parce qu'ils n'ont pas encore gagné le moindre match et ferment la marche en Ligue 1 (respectivement 1 et 2 pts pris en 7 journées), Stéphane Jobard (Dijon FCO) et David Guion (Stade de Reims) sont de plus en plus discutés chez les supporters. Pour le coach champenois, c'est d'autant plus dur qu'il y a quelques mois il était vu comme un héros pour avoir ramené les Stadistes en Coupe d'Europe mais, on le sait, tout va très vite en football. Guion paie aussi les séquelles du Mercato d'été 2020 de Reims où il n'a pas toujours semblé sur la même longueur d'ondes que son directeur général Mathieu Lacour.

Même s'ils ne sont pas (ou plus) ouvertement menacés, trois coachs sont dans un inconfortable « entre deux ». C'est le cas de Thomas Tuchel (PSG), dont les distenssions avec Leonardo dans la Capitale font désormais les choux gras de la presse et agacent au plus haut niveau du club. On le sait : Paris n'a jamais eu besoin de mauvais résultats pour virer ses coachs même si, en ces temps de récession, QSI sera sans doute moins prompt à signer des chèques.

Choix de Juninho à l'OL, Rudi Garcia est toujours autant méprisé des supporters rhodaniens. Un peu lâché aussi par ses dirigeants ces dernières semaines. Il n'ira probablement pas au delà de son contrat en 2021 mais Lyon n'a pas pour habitude de virer ses coachs sur un coup de tête... sauf si la situation sportive venait à se détériorer encore un peu plus. La situation est similaire au FC Nantes avec Christian Gourcuff. Le Breton s'est donné de l'air en remportant avec la manière son derby face à Brest et garde le soutien de son président Waldemar Kita, qui ne souhaite pas être « le con qui paie et le con qui vire » une nouvelle fois. Mais dans la Cité des Ducs, le professoral Gourcuff n'a pas que des amis... Y compris au sein de son vestiaire et des éducateurs du centre de formation.