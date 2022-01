PSG, OM, FC Nantes, OGC Nice, Girondins : ils sont dans l’équipe type

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

L’OM a impressionné samedi à Bollaert face au RC Lens. Dominés par les Sang et Or à l’aller au Vélodrome fin septembre (2-3), les hommes de Jorge Sampaoli leur ont rendu la pareille en s’imposant grâce à Dimitri Payet et Cédric Bakambu (2-0).

En plus de Sampaoli, les brillants William Saliba et Valentin Rongier font partie de cette équipe type. Ils font équipe en défense avec le roc du FC Nantes Andrei Girotto et le latéral de l’OGC Nice Jordan Amavi, déjà présent pour son deuxième match chez les Aiglons !

Auteur d’un doublé historique hier face au Stade de Reims avec le PSG (4-0), Marco Verratti fait la paire au milieu avec le Monégasque Aurélien Tchouaméni. L’attaque de ce onze de gala est menée par le Bordelais Hwang, qui a claqué un triplé contre le RC Strasbourg, et le Niçois Amine Gouiri. Ce dernier a marqué une Panenka et délivré une passe décisive hier à Metz (2-0).