PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : la nouvelle réponse fracassante de Labrune à Canal+ !

La guerre est officiellement déclarée entre la LFP et Canal+. Depuis une semaine et le retrait annoncé de Canal+ du prochain appel d’offres des droits de diffusion de la Ligue 1, les tensions sont à leur comble. Et après Maxime Saada, Vincent Labrune n’a rien fait pour les apaiser en répondant point par point à son homologue de la chaîne cryptée.

« Vous évoquez un "préjudice incompressible" prétendument subi par votre groupe en raison, notamment, de l'attribution à Amazon des droits précédemment concédés à Mediapro, a-t-il affirmé. L'ensemble des juridictions ou autorités saisies par vos soins et qui ont examiné ces griefs les ont rejetés et considéré que la LFP n'avait commis aucune faute, tant dans la gestion de la défaillance de Mediapro qu'à l'occasion de l'attribution des droits à Amazon en juin 2021, dans des circonstances fort éloignées de celles que vous décrivez. Vos allégations sur une prétendue asymétrie d'informations d'une part, et divulgation par la LFP des montants proposés par Canal+ d'autre part, sont totalement infondées et contraires au déroulé des faits. »

« Des insinuations aussi graves qu'infondées »

Au sujet de l'opacité de l'appel d'offres en cours dont parle Saada, le président de la LFP lui rétorque : « Vous évoquez une "absence totale de transparence [du] nouveau processus d'attribution" : nous la rejetons avec la plus grande fermeté. Toutes les dispositions de cet appel à candidatures ont été établies dans le plus strict respect des règles du code du sport et du droit de la concurrence, poursuit-il. Vous évoquez le "choix inédit d'un prix fixe" (530 millions d'euros annuels pour le lot 1 qui comprend trois affiches de L1 et 270 millions pour le lot 2 qui contient le reste des rencontres). Si les considérations sur le montant vous appartiennent, le format n'est ni illégitime ni une nouveauté. Vous évoquez le caractère prétendument tardif du calendrier de cette procédure : notre calendrier de lancement a toujours été prévu à l'automne une fois obtenu le décret d'application de l'allongement des droits à cinq saisons, au bénéfice des diffuseurs. Vous évoquez le dispositif d'évaluation des garanties financières : il vise à tirer les leçons de l'épisode Mediapro, que nous déplorons tous collectivement. Il n'existe aucune volonté d'écarter ni de favoriser quelque acteur que ce soit, encore moins de viser un échec de cette procédure. Les spéculations, affirmations et insinuations contenues dans votre courrier sont à cet égard aussi graves qu'infondées. »

