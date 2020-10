OM, LOSC, FC Nantes, ASSE, OL, PSG : la liste des clubs les plus impactés par le litige avec Mediapro

Le différend entre la LFP et Mediapro commence à inquiéter dans les plus hautes sphères. Hier, un député a affirmé qu’il envisageait de porter le sujet à l’Assemblée Nationale. Jean-Michel Aulas, lui, s’est exprimé pour hausser le ton et manifester son incompréhension.

Devant ce tollé général, Vincent Labrune aurait trouvé une solution au problème. Selon L’Équipe, une banque anglaise est candidate pour prêter une somme importante à la LFP et ainsi faire face au non-paiement par Mediapro de son échéance du 5 octobre (172 M€). Le nom de cet établissement n’a pas filtré et un autre candidat s’est aussi positionné. Ce deuxième emprunt ne peut néanmoins être qu’une solution temporaire. En attendant, la LFP va devoir réunir un conseil d’administration, sans doute demain, pour valider ce prêt.

Le LOSC est parmi les clubs les plus touchés

En attendant, le quotidien sportif a dressé la liste des clubs qui seraient les plus impactés par le non paiement de la traite d’octobre. Le Nîmes Olympique, dont 70% des revenus hors transferts vient des droits TV, arrive en tête avec un manque à gagner de 32,3 millions d’euros. Suivent le SCO d’Angers, le Stade de Reims et le LOSC. Sans surprise, le PSG arrive en dernière position.