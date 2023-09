PSG, OM, LOSC, Rennes, RC Lens : la Ligue 1 se prend à rêver d’une improbable remontada !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Si la Ligue 1 comptait 2,77 points de retard sur l’Eredivisie avant d’entamer les phases de groupes des diverses Coupes d’Europe, la première journée a été très favorables aux Français. En effet, non seulement les clubs tricolores n’ont perdu aucun de leurs six matchs (3 victoires, 3 nuls) mais les Néerlandais ont connu une première semaine compliquée.

La L1 a déjà refait presque un tier de son retard sur l’Eredivisie !

Si le Feyenoord avait bien commencé contre le Celtic Glasgow (2-0) répondant à la victoire du PSG contre Dortmund (2-0), la suite fut largement en faveur des Français avec le nul de Lens à Séville (1-1), les victoires de Lille (2-0 contre Ljubljana) et de Rennes (3-0 contre le Maccabi Tel Aviv) et le point ramené par Toulouse de Saint-Gilles (1-1). En parallèle, on a eu droit à deux grosses défaillances : celle du PSV Eindhoven à Arsenal (0-4) et celle incompréhensible de l’AZ Alkmaar à Mostar (3-4). Le dernier match était une confrontation directe entre les deux pays du côté de la Johan Cruyff Arena et a vu l’OM faire un résultat sur le terrain de l’Ajax Amsterdam (3-3).

Ce vendredi matin, la France avait déjà récupéré 0,9 points à l’indice UEFA et s’affichait à seulement 1,87 unités des Néerlandais. Le début de l’impossible remontada ?

Assez rare pour être signalé : aucun pays n’a pris plus de points que la France 🇫🇷 à l’indice UEFA cette semaine (1.500). C’est mieux que l’Allemagne 🇩🇪, l’Italie 🇮🇹 (1.428 chacun), l’Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (1.125), l’Espagne 🇪🇸 (0.875) et… les Pays-Bas 🇳🇱 (0.600). — PUNO PENDES( je fb ) (@SerrouyaD) September 22, 2023

