PSG, OM : Mbappé met une terrible claque à Aubameyang

Le choc entre le PSG et l’OM aura lieu ce dimanche au Parc des Princes (20h45) entre deux équipes qui doutent. Si elles se tiennent en un point (8 contre 9), les deux équipes en découdront sans doute avec deux joueurs aux antipodes dans leur effectif : Kylian Mbappé et Pierre-Emerick Aubameyang. Incapable d’ouvrir son compteur en Ligue 1 cette saison, la recrue estivale la plus prestigieuse de l’OM tente pourtant sa chance : avec 19 tirs tentés en 5 matchs, il est le deuxième artificier en Ligue 1 derrière Mbappé (20 tirs).

Mbapé marque beaucoup plus qu'Aubameyang

Une différence est notable : si l'attaquant du PSG a déjà claqué 7 fois en championnat ! Les débuts compliqués de PEA s'ajoutent à l'élimination du Gabon de la prochaine CAN même si, à sa décharge, Aubameyang avait brillé au cœur de l’été en coupe d'Europe lors du match retour contre le Panathinaïkos, avec deux buts de pur avant centre. Cela semble désormais loin.

