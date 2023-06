PSG, OM - Mercato : Galtier plutôt à l’étranger qu’à Marseille ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L’aventure de Christophe Galtier arrive à son terme avec le PSG. Si son départ du club de la capitale n’a pas encore été officialisé, Luis Campos travaille déjà à sa succession et a rencontré Julian Nagelsmann ces dernières 48 heures. Si on ne sait pas encore où il va rebondir, Jérôme Rothen estime qu’il aura du mal dans un club comme l’OM et lui souhaite de signer à l’étranger dès cet été.