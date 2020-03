PSG – OM : non, Kylian Mbappé ne souhaite pas affronter Florian Thauvin…

true

Si certains espéraient ce soir un Classico sur console, entre le PSG et l’OM, ils devront toutefois se passer de Kylian Mbappé. Dommage pour Florian Thauvin.

On vous rassure, il n’est que le quotidien l’Equipe pour faire sa Une sur un Classico qui n’a pas lieu. Car si le rendez-vous tant attendu de la Ligue 1, entre l’OM et le PSG au stade Vélodrome, était bel et bien prévu ce soir, le coronavirus en décidé autrement. Contraignant tous les joueurs du championnat à rester chez eux.

Face à ce non-match, et même ce manque pour les supporters, certains, sur les réseaux sociaux, espéraient refaire un autre Classico, mais cette fois sur console. Avec un premier match tout trouvé, opposant Florian Thauvin à Kylian Mbappé. Mais le Parisien a déclaré forfait il y a quelques minutes. Pour une bonne raison et avec humour…