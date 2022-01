PSG, OM, OL, ASSE, FC Barcelone, FC Nantes … Les derniers points chauds du Mercato d'hiver

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

ILS VONT BOUGER

FC Barcelone

Xavi espérant encore deux recrues d'ici à ce soir, le Barça est lancé dans son sprint final pour faire partir Ousmane Dembélé et le remplacer par Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). La venue d'un latéral gauche est aussi espérée. Le dossier Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) demeure dans les tuyaux mais il n'est pas simple à débloquer. Joan Laporta et ses équipes vont jouer les équilibristes du « money-time ».

OL

Bruno Guimarães parti hier à Newcastle, les Gones doivent officialiser l'arrivée de Romain Faivre (Stade Brestois) ainsi que celle du remplaçant du Brésilien dans le cœur du jeu. Si la piste Giovani Lo Celso a du plomb dans l'aile – l'Argentin se dirigeant plutôt vers Villarreal -, celle menant à Tanguy Ndombélé (Tottenham) est toujours ouverte. Il y aura des signatures aujourd'hui !

ASSE

Les Verts travaillent depuis plusieurs jours afin de conclure deux ou trois arrivées. Les dossiers Enzo Crivelli (Antalyaspor) et Loïc Rémy (Rizespor) pourraient se décanter devant, celui du latéral droit aussi (Clément Michelin de l'AEK Athènes?). En parallèle, le départ de Maxence Rivera (Nancy) est toujours en négociations. Journée chargée dans le Forez.

Girondins de Bordeaux

Comme souvent avec les équipes de Gérard Lopez, le dernier jour du Mercato est souvent l'occasion de pléthores de mouvements. Sont espérées : la signature de Youssouf Ndayishimiye (Istanbul Basaksehir) ainsi que l'officialisation d'une kyrielle de départs (Maja, Koscielny, Otavio, Zerkane voir Mexer).

ILS POURRAIENT BOUGER

PSG

S'il est de moins en moins probable que Leonardo parvienne à faire signer en prêt Tanguy Ndombélé (Tottenham), des départs sont toujours possibles à Paris. Layvin Kurzawa discute avec des clubs anglais, Danilo figure dans les pistes de l'AS Rome et Colin Dagba ou encore Eric-Junior Dina Ebimbé sont à l'affût d'une solution de rebond. Au PSG, ça peut être une journée chargée... ou pas.

OM

Après avoir acté la venue de Samuel Gigot (Spartak Moscou) samedi soir à la mi-temps du match de Coupe de France contre Montpellier, Pablo Longoria peut désormais se concentrer sur les ventes. Le président marseillais est en discussions avancées avec West Ham pour Duje Caleta-Car. Il n'est pas non plus exclu qu'Alvaro Gonzalez ou Bamba Dieng ne plient aussi bagage pour ramener des liquidités dans les caisses. La vente de Boubacar Kamara, à six mois de la fin de son contrat, est en revanche de moins en moins probable...

Stade de Reims

Si le dossier Hugo Ekitike sera à suivre sur la fin du Mercato de Premier League, les Champenois pourraient perdre un autre titulaire Ghislain Konan, en discussions avec Fenerbahçe (D1 turque) à six mois de la fin de son contrat. Pas d'arrivée dans les tuyaux à notre connaissance.

LE 31 S'ANNONCE CALME

Real Madrid

Florentino Perez n'étant pas un grand fan du Mercato d'hiver, il n'y a pas grand chose à attendre des dernières heures du marché chez les Merengue. A priori ni départ, ni arrivée.

FC Nantes

Si les Canaris sont restés à l'affût d'une bonne affaire en attaque sur la base d'un prêt avec option d'achat, il est assez peu probable que l'oiseau rare soit déniché dans les ultimes 24 heures. C'est – a priori – l'ultime mouvement possible. Même si Waldemar Kita ne désespère pas de pouvoir exfiltrer Kalifa Coulibaly en prenant un peu d'argent sur le Malien, rien de prévu dans le sens des départs sauf l'officialisation du prêt d'Anthony Limbombé à Zulte-Waregem.

Stade Rennais

Bruno Genesio l'a dit, Florian Maurice l'a confirmé : Rennes n'a pas l'intention de se laisser tenter ni de céder un joueur avant la fin du Mercato d'hiver. Cette ultime journée devrait être calme du côté de la Piverdière même si le club cherche encore des solutions de prêt pour Güçlü et Kadile.

RC Lens

Chez les Sang et Or, on est plutôt serein à l'idée que les cadres (Seko Fofana, Cheick Doucouré) finissent la saison dans l'Artois. Même une grosse offre et un « panic-buy » anglais ne devrait rien changer. Franck Haise attend aussi sereinement le dénouement du dossier Lukasz Poreba (Zaglebie Lubin, 21 ans), qui, au pire, sera attaqué en qualité de joueur libre pour cet été.

LOSC

S'il reste une infime chance pour Xeka (libre en juin) s'en aille (CSKA Moscou), c'est le seul départ possible chez les Dogues. La porte est fermée à double tour pour Jonathan David, Sven Botman et même Renato Sanches. Les chassés-croisés Ikoné – Zhegrova et Yazici – Ben Arfa seront les seuls de l'hiver à Luchin.

OGC Nice

Alexis Claude-Maurice finalement décidé à finir la saison avec le Gym, il ne devrait plus se passer grand chose dans les dernières heures du Mercato à Nice. Les arrivées de Jordan Amavi et Bilal Brahimi devraient être les seules.

RC Strasbourg

L'arrivée d'Ismaël Doukouré, actée samedi, ne sera peut-être pas la dernière en Alsace. On suivra avec attention le dossier Owen Gene (milieu de 18 ans du SC Amiens). Au niveau des départs, il ne devrait plus se passer grand chose...