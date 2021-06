PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : Amazon, Canal+... Noël Le Graët donne son avis

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

On ne l'avait pas encore entendu sur le sujet mais Noël Le Graët pouvait-il réellement passer à côté ? Dans un entretien à l'AFP ce dimanche, le président de la Fédération s'est exprimé sur l'arrivée d'Amazon en diffuseur majeur des championnats français. L'ancien président de Guingamp voit d'un bon œil l'arrivée de ce nouvel acteur qui récupèrera 80% de la L1 et 90% de la L2.

« Qu'il y ait un nouvel arrivant, pourquoi pas ? »

« Amazon est un grand distributeur, cela n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant (Mediapro, qui s'est retiré après une demi-saison, NDLR). Ce sont des gens qui ont énormément d'argent, qui vendent aussi des produits français d'ailleurs, il ne faut pas se raconter d'histoires. Je pense que cette affaire est bien gérée, c'est sûrement une nouvelle étape dans la distribution, quelqu'un qui est amené à se développer », a expliqué Le Graët, avant de défendre la LFP face à l'attitude de Canal+ :

« Je crois qu'il y a eu des appels d'offres et Canal avait toutes les chances d'avoir des lots s'ils le souhaitaient. Ils n'ont pas répondu. Qu'il y ait un nouvel arrivant, pourquoi pas », a donc défendu le dirigeant, qui valide bon gré mal gré le passage à dix clubs à l'horizon 2023-24 : « Ce n'est pas pour le plaisir de jouer à 18, c'est que les calendriers deviennent insensés, surtout au mois d'avril et mai. Comme les clubs, les joueurs et les dirigeants restent attachés aux vacances d'hiver, c'était presque obligatoire. Ça sera partout comme ça en Europe je pense car dans deux ans, il y aura quatre (journées) de plus de Ligue des champions, avec on l'espère trois, voire quatre clubs français ».