PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : Amazon fait une annonce forte sur l'affiche du dimanche !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Le nouveau diffuseur de la Ligue 1 commence déjà sa révolution ! Alors que Canal + a annoncé vouloir rendre à la LFP les droits quelle possède pour deux matchs, le nouveau diffuseur majeur, Amazon, compte déjà apporter ses changements comme l’avait fait Mediapro. Alex Green, le directeur général Amazon Europe, a expliqué au journal l’Equipe, que l’horaire de l’affiche du week-end sera avancée : «L’heure du coup d'envoi du match du dimanche sera avancée à 20h45. Nous faisons ça pour permettre aux supporters de voyager plus facilement le dimanche soir, mais aussi pour les clubs et les joueurs qui préfèrent jouer un peu plus tôt».

Prime Video Ligue 1 retransmettra huit matches par journée, dont le match du dimanche soir (désormais programmé à 20h45 sur demande d'Amazon) incluant les dix meilleures affiches https://t.co/5mc1M1Z7D7 pic.twitter.com/M4JD3HsTKS — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 13, 2021