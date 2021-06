PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : Amazon se démarque de Mediapro et appuie la LFP face à Canal+ !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

Si les présidents de Ligue 1 et Ligue 2 sont parfois présentés comme des « fous » pour avoir relancé une guerre avec Canal+ concernant les droits TV en faisant rentrer Amazon sur 80% des matchs, l'arrivée du géant américain de la distribution est pourtant largement plus raisonné que le pari Mediapro pris en 2018.

Financièrement, Amazon est beaucoup plus solide...

En effet, comme le rappelle La Provence, le choix d'Amazon « est celui de la solidité financière » avec ses 420 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il faut dire que, contrairement au mauvais payeur sino-américain, la multinationale de Jeff Bezos a largement de quoi régler ses créances.

D'ailleurs, sur les 259 M€ payés par Amazon pour la L1 – L2, une grande partie devrait être versé rapidement. RMC explique notamment que 40% du montant total (103 M€) sera versé à la signature du contrat. Par ailleurs, Amazon prendra en charge l'intégralité des frais de production... laissant le pilotage du produit à la LFP.

… Et est prêt à une rallonge pour 100% de la L1 au cas où

D'ailleurs, à partir du moment où Canal+ a annoncé son désengagement, le MD Sport d'Amazon Prime Video Alex Green a lancé un message sans équivoque sur Twitter : « On ne vous laissera pas tomber » (« We won't let you down »). D'après RMC, Amazon pourrait même aller plus loin en rachetant le fameux lot 3 en cas de désistement réel de Canal+ et beIN Sports. Pas sûr toutefois que le GAFAM le fasse au tarif payé par beIN Sports sur les droits TV de 2018 (332M€) en payant plus du double de la note actuelle...