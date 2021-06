PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : après Amazon, Labrune s'arme pour de nouveaux combats

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Revigoré par l'arrivée d'Amazon en diffuseur de la Ligue 1 malgré des droits TV pour l'instant modestes (259 M€ par an jusqu'en juin 2024), Vincent Labrune formule d'idées pour améliorer son produit et le rendre plus sexy pour le futur. D'après L'Equipe, le président de la LFP entend pousser d'autres projets.

L'arbitrage...

Parmi les évolutions qu'il compte mettre en place figure la présence des micros sur les arbitres. « Il faut une sonorisation des arbitres pour qu'il y ait moins d'ambiguïtés sur certaines décisions », estime Labrune, qui va devoir convaincre la FFF et la FIFA de le suivre dans ce projet.

Les contrats...

Ancien dirigeant de l'OM, Vincent Labrune compte également mieux protéger la formation à la française. Il espère convaincre l'UNFP d'élever la durée du premier contrat professionnel de trois à cinq ans. Un dossier épineux puisque Philippe Piat, le co-président du syndiat des joueurs, a déjà prévenu qu'il attendait des « contreparties » pour arriver à un accord.

… Et des limitations dans son projet

Vincent Labrune souhaite aussi mettre des limitation aux clubs. Limitation du nombre de joueurs sous contrat à 23 éléments sans prendre en compte les jeunes de la formation. Limitation des salaires. « Il faut réfléchir à la mise en place d'un salary cap global par rapport au budget des clubs », annonce Labrune, prêt à aller plus loin avec l'instauration d'une « luxury tax » pour les clubs dépassant les limites et devant s'affranchir d'une pénalité financière redistribuée à l'ensemble des participants...