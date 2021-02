PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : après-Mediapro, les trois candidats en course sont connus !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

Privé de ses acteurs traditionnels (Canal+, beIN Sports, RMC Sport), l'appel d'offres des droits TV de Ligue 1 et de Ligue 2 tenu ce lundi ne devrait pas rendre son verdict ce soir. En effet, aucune des « quatre-cinq offres sérieuses » reçus n'a atteint le prix de réserve fixé par la LFP pour lâcher les lots abandonnés par Mediapro.

Comme le rapporte le journaliste de RTL Christian Ollivier, et le confirme RMC, la Ligue se laisse entre 24 et 48h pour répondre aux trois candidats toujours en course. Sans surprise l'offre de Jean-Michel Roussier (Téléfoot) n'y figure pas. En revanche, trois grands groupes, nouveaux sur le marché, sont toujours en lice avec des offres plus basses qu'attendues : Amazon, Discovery et DAZN.

Et si une GAFAM venait finalement à rafler l'un des lots contre toute attente ?