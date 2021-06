PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : beIN Sports finalement prêt à sauver la Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

S'il s'agissait d'un moyen de pression, le coup est réussi par Canal+. En rencontrant son homologue de DAZN, potentiellement intéressé par le retransmission de certains matchs de Ligue 1, Maxime Saada a-t-il inquiété beIN Sports ? Partenaire de la chaîne crypté qui la maintient sous perfusion financière via la rétrocession de deux affiches de Ligue 1, le groupe qatari était jusqu'à présent réticent à rentrer dans la boucle des droits TV sur la période 2021-24.

beIN Sports négocie son aide au foot français

Selon L'Equipe, il semblerait que la position de beIN évolue favorablement. Alors que Canal+ ne s'intéresse qu'à deux affiches (samedi après-midi et dimanche soir) et est prêt à payer 370 M€ pour ça, le complément sur les huit autres matchs pourrait être pris en charge par la chaîne cryptée et beIN Sports moyennant une offre comprise entre 150 et 200 M€ supplémentaire.

BeIN est prêt à lancer une chaîne dédiée à condition de bénéficier de quelques avantages. Payant actuellement 32 M€ par an pour deux matchs de Ligue 2, la chaîne souhaiterait un rabais autour de 20 M€ avec l'engagement de retransmettre les 10 matchs ... Evitant ainsi l'écran noir à huit matches qui appartenaient à Mediapro. BeIN souhaite également un rabais sur ses droits internationaux (actuellement 75 M€ garantis à la LFP).

Même si les clubs français se préparent à récupérer une enveloppe globale près de deux fois inférieure à celle promise avec Mediapro (1,2 milliards), beaucoup attendent de savoir à quelle sauce ils seront mangés pour préparer leur passage devant la DNCG ?