PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : l'avenir économique du foot français pourrait s'éclaircir vendredi

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Pour faire face à la crise économique née des épisodes Mediapro et du Covid, la LFP et Vincent Labrune se sont lancés dans la création d'une société commerciale afin de vendre des parts du football français à un investisseur étranger et ainsi réinjecter directement des liquidités dans l'économie des clubs.

Désireux de céder entre 12 et 15% des droits commerciaux de la L1 pour 1,5 milliard d'euros, le boss de la Ligue a reçu plusieurs offres ces derniers jours émanant de fonds d'investissements divers et variés (CVC, Silver Lake, Oaktree, Hellman and Friedman).

Une décision forte prise vendredi !

D'après L'Equipe, ces propositions seront présentées vendredi prochain au Conseil d'administration de la Ligue et, à l'issue de celui-ci, deux ou trois candidats seront retenus pour la grande finale. Si la LFP avait pour but de boucler le dossier avant la fin de saison, un accord pourrait être scellé plus vite que prévu, dans la première quinzaine d'avril.

Selon le quotidien sportif toujours, les offres formulées « se tiennent » et aucun candidat « ne se détache ou n'est distancé ». Le suspense est donc total sur les divers dossiers et le montant de la manne XXL qui va ruisseler sur la L1 cet été...