Ce vendredi soir, L'Equipe fait le point sur les récents évènements au service des sports de Canal+. Après une année éprouvante avec de nombreuses affaires (Thöen, Guy, Ménès) et du fait de l'annonce du retrait de la chaîne en Ligue 1, Maxime Saada fera le point lundi sur la situation actuelle face aux 150 salariés de la rédaction.

S'il sera sans doute questionné sur la stratégie, le président de Canal+ le sera aussi sans doute sur la « purge » en cours dans les services depuis plusieurs mois. D'après le quotidien sportif, 26 départs sont déjà actés à l'intersaison (dont une quinzaine de CDI). Avec sept licenciements dont celui du chef du service Guillaume Priou, la cellule reportages et documentaires est la plus sévèrement touchée.

Habib Beye va aussi prendre du recul

Alors que les récents rapports de l'inspection du travail épinglent Canal+ sur l'ambiance noséabonde qui y règne aujourd'hui, une réorganisation est annoncée à la direction des sports pour le début du mois de juillet. Au rayon consultants, Canal+ va continuer de promouvoir Laure Boulleau alors qu'Habib Beye, appelé par de nouvelles fonctions (entraîneur adjoint du Red Star), devrait être moins sollicité. La venue de Patrick Vieira est également évoquée.

Enfin, concernant l'épineux dossier Pierre Ménès, le quotidien sportif confirme que le consultant, écarté de l'antenne depuis avril pour comportements sexistes, négocie bel et bien son départ définitif de l'antenne. On ne devrait plus le voir au CFC qui continuera la saison prochaine même sans la Ligue 1...