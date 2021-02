PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : les clubs vont bien se déchirer à cause des droits TV !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

Jeudi, le collège de Ligue 1 a entériné une nouvelle répartition des droits TV entre les clubs suite à la défaillance de Mediapro et à la perte de plus de 500 M€ sur l'exercice 2020-21. Un recalcul voté à l'écrasante majorité qui laisse quand même quelques perdants.

Promis à une aide exceptionnelle de la LFP suite à leur relégation en Ligue 1 l'été dernier, le Toulouse FC et le SC Amiens sont les grands perdants de ce retour à l'ancien système où les clubs de haut de tableau, avec plus de pertes, récupèrent un ratio plus important (3,26 contre 1) du quote part de droits TV.

Toulouse et Amiens portent la voix des mécontents

En effet, parmi les grandes décisions prises par le collège L1 et qui seront validée par le conseil d'administration de la LFP, le Téfécé et Amiens ne toucheront que 9,5 et 5,5 M€ au lieu des 18 et 9 M€ initialement promis.

Face à cette situation, Toulouse comme Amiens ont envoyé une lettre recommandée à la Ligue pour mettre en garde face à ce changement de calcul. Il n'est pas exclu que le combat se poursuive en justice comme ce fut le cas pour l'arrêt prématuré du championnat la saison passée...