PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes… Les dossiers chauds de la dernière ligne droite du Mercato

Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

PSG

Avec l'arrivée de Lionel Messi, Paris est au complet pour la fin du Mercato. Si l'idée de prendre un milieu de terrain n'est pas totalement écartée (Pogba, Camavinga), cela dépendra d'abord des départs dans le cœur du jeu (Gueye, voire Herrera). Au PSG, la priorité est surtout de commencer à vendre (Rico, Kehrer, Kurzawa, Sarabia, Icardi...) pour atteindre les objectifs fixés devant la DNCG. Le cas de la prolongation de Kylian Mbappé et d'une éventuelle vente au Real Madrid sera aussi central sur la dernière dizaine du mois d'août.

OM

Jorge Sampaoli attend toujours un latéral droit (Pol Lirola). Pablo Longoria souhaite toujours doubler tous les postes et il manque au moins un piston polyvalent, une doublure à Dimitri Payet (Ferhat?) ainsi que le remplaçant de Dario Benedetto (parti à Elche). Reste que l'OM, après avoir beaucoup dépensé, doit faire une ou deux ventes de joueurs bankables (Kamara, Caleta-Car, Radonjic, Rongier voire Amavi). Le cas Boubacar Kamara est d'ailleurs central puisque le Minot arrive en fin de contrat en 2022...

ASSE

Claude Puel attend sans trop y croire un avant-centre. L'idée de prendre un défenseur central n'est plus une priorité. On peut aussi imaginer le prêt de certains jeunes en Ligue 2 ou National 1 afin qu'ils s'aguerrissent (Tormin, Tshibuabua). L'ASSE espère toujours se séparer de certains éléments (Boudebouz). On suivra également avec attention l'évolution des dossiers de joueurs libres en 2022 (Trauco, Nordin). Enfin, une ou deux nouvelles prolongations pourraient être signées (Neyou, Nadé). Au rayon grosse vente, il ne faut pas s'attendre à trop de folies, Bouanga étant le dossier le plus sensible.

OL

Cela devrait encore beaucoup bouger à Lyon où la révolution Peter Bosz est en marche. Outre le départ annoncé de Marcelo, l'OL cherche des solutions pour plusieurs éléments (Cornet, Aouar, Slimani, Diomandé). Au rayon arrivées, un latéral gauche (Emerson Palmieri), un milieu de terrain, un attaquant et probablement un défenseur central devraient débarquer. Le remplacement d'Anthony Lopes dans les buts n'est en revanche plus d'actualité.

FC Nantes

Si l'effectif ne bouge pas, Antoine Kombouaré sera satisfait. Mais ce n'est pour l'heure pas la tendance chez les Canaris puisque le Kanak a réclamé la venue de deux joueurs : un défenseur central et un buteur athlétique. Alors que la rumeur Rafael (ex-OL) est revenue dans l'actualité dans les couloirs, plusieurs situations demeurent indécises dans le sens des départs. Randal Kolo Muani sera-t-il toujours là à la fin de l'été ? Quid de Moses Simon, Kalifa Coulibaly et Ludovic Blas ? Enfin, Nantes va-t-il trouver des points de chute à ses lofteurs (Bamba, Touré, Ndilu, Augustin) ? Vaste chantier...

LOSC

Alors que la grosse vente de Renato Sanches a été freinée par son arthroscopie, le Champion de France cherche toujours à faire rentrer de l'argent. Les Jonathan Bamba et Ikoné ne seront pas retenus en cas de belles offres. En fin de contrat en juin 2022, Luiz Araujo et Xeka bénéficient aussi d'un bon de sortie qu'ils tardent à activer. A l'affût des opportunités à tous les postes après avoir enfin officialisé son gardien Ivo Grbic, Lille regarde surtout dans le secteur offensif (Faivre, Ferhat). Signe d'un ou plusieurs départs devant ?

Stade Rennais

Le cas Camavinga n'étant pas encore résolu, la question de l'international tricolore – libre dans un an – sera centrale à Rennes. Sans prolongation, la pépite partira et il faudra un milieu supplémentaire pour renforcer l'effectif en plus de Baptiste Santamaria arrivé cette semaine de Fribourg. Plusieurs départs sont aussi attendus (Maouassa, Nyamsi, Soppy, Léa-Siliki, Guitane, M.Niang).

RC Lens

Si le Racing se tient en veille en cas d'opportunité sur un bon buteur (Pohjanpalo?), il est probable qu'il ne se passe plus grand chose du côté artésien. Lens a mis les barbelés autour de ses cadres (Medina, Clauss, Se.Fofana, Doucouré) avec un tarif réclamé doublé pour les éventuels clubs intéressés.

OGC Nice

Christophe Galtier souhaite de l'expérience pour affiner son effectif. Trois postes sont encore susceptibles d'évoluer : la défense centrale (Umtiti, I.Diop ?), la pointe (Rémy, Vinicius, Slimani ?)... Et le cœur du jeu. Si le Marseillais a demandé Jordan Ferri (MHSC) ou Steven Nzonzi (AS Rome), la direction du Gym bataille pour finaliser la venue du jeune milieu de terrain de Caen, Alexis Beka Beka (20 ans), qu'on annonce désormais plus proche du Lokomotiv Moscou. Une arrivée sans doute liée à un éventuel départ de Kephren Thuram (Allemagne). Dans le sens des départs, Nice a ouvert la porte à Myziane Maolida, Robson Bambu et Morgan Schneiderlin (même si la blessure de ce dernier empêche son départ).

Girondins de Bordeaux

Cela va bouger dans le Bordeaux ! Après avoir déjà finalisés quatre renforts (Mangas, Mensah, Fransergio, Pembélé), les Girondins en espèrent encore trois ou quatre supplémentaires. Un ou deux attaquants sont attendus (Elis, Vitinho ?), un jeune milieu pourrait débarquer en prêt en fonction des départs (Agoumé) et l'idée de prendre un central fait son chemin. Comme il s'y est engagé, Gérard Lopez va aussi devoir vendre. Adli, Hwang et Basic sont les grosses ventes les plus probables. D'autres devraient aussi plier bagage, soit parce qu'ils n'entrent pas dans les plans de Petkovic (Bellanova), soit parce que les arrivées vont obscurcir leurs horizons (Kalu, Maja)...

RC Strasbourg

Solide offensivement, le Racing est toujours en veille pour le recrutement d'un milieu créatif (Ferhat) mais le gros du chantier alsacien concerne le secteur défensif où Julien Stéphan attend de pouvoir disposer de plus d'options. La venue d'un défenseur central (Pape Abou Cissé, Landre, Bianda, etc.) est prioritaire pour un RCSA qui râtisse large. Un latéral polyvalent est aussi espéré du côté de la Meinau où le retour de Frédéric Guilbert a capoté (pour l'instant?).

Stade de Reims

Arber Zeneli blessé, Reims cherche un offensif pour compenser. En fonction de la situation évolutive de Ghislain Konan (qui dispose d'un bon de sortie), le club champenois discute aussi pour faire revenir en prêt Rahman Baba (Chelsea). La piste Brandon Soppy (Rennes) est aussi étudiée. Si El Bilal Touré va bel et bien rester, ce ne sera pas le cas de Dereck Kutesa, dont le prêt à Zulte-Waregem (D1 belge) tarde à se finaliser. Enfin, Nathanaël Mbuku, mis à prix pour 15 M€, pourrait être sujet à une offre d'ici au 31 août. Pour l'heure, c'est plutôt calme le concernant...