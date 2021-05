PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes – Mercato : les Anglais ont eu le feu vert pour réinvestir en L1 !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Si le football français a enchaîné les coups durs avec la crise sanitaire et les soucis de droits TV liés au désengagement de Mediapro, un petit rayon de soleil en forme de bouée de sauvetage est arrivé d'Angleterre.

En effet, la Premier League a obtenu le renouvellement de ses droits TV à hauteur de 5,6 milliards par an sur la période 2022-25. En effet, Sky, BT et Amazon sont tous repartis dans leur contrat pharaonique de diffusion. Une annonce qui va sécuriser les clubs anglais et donc pousser certains à réinvestir au Mercato.

Considéré comme la « farmer league » des Anglais, la Ligue 1 peut donc espérer des retombées très positives suite à cette annonce. D'autant que, comme nous vous l'avions expliqué dans notre grand dossier, le Brexit renforce encore un peu plus la position de la Ligue 1.

Pour rappel, entre 2010 et 2020, les Anglais ont investi près de 1,62 milliards d'euros sur des joueurs évoluant en France pour un total de 124 transferts, hors prêts payants. Dix des 20 clubs actuellement en Ligue 1 ont établi leur record de vente grâce au voisin britannique...