PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : Canal+ et beIN Sports plancheraient sur un plan commun !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Même si la communication officielle n'a pas encore eu lieu, la LFP et Mediapro sont parvenus à un accord pour mettre fin à leur contrat de diffusion. Le groupe sino-espagnol va se retirer et paiera une indemnité de 100 M€ au football français contre la promesse d'éviter les poursuites judiciaires. L'épilogue d'un dossier qui aura mis à mal le football français et placé les clubs au bord de l'agonie.

Le retour du multiplex du samedi soir !

Désormais un nouveau chapitre va s'ouvrir avec la réattribution en urgence des droits TV aux diffuseurs historiques que sont Canal+ et (sans doute) beIN Sports. Une réattribution qui va imposer de nouvelles négociations, loin du contrat à un milliard d'euros, fantasmé par les dirigeants du football français en 2018.

Si l'on en croit RTL, les deux anciens rivaux travailleraient désormais de concert, prêts à nouer une alliance afin de bâtir la moins mauvaise offre possible pour le football français. D'après la radio, il serait également question de réécrire la distribution des lots et de revenir à l'ancienne formule prévoyant quatre ou cinq matches en multiplex le samedi soir au lieu des fameux matches de 15 heures du dimanche.