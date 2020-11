PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : et le grand gagnant du Mercato est...

Comme quoi, il ne sert pas toujours à grand-chose de recruter à tour de bras pour obtenir des résultats. Prenez l’exemple du Stade Rennais. Après avoir réalisé un mercato estival des plus ambitieux, le club breton pioche depuis la 7e journée de L1, la première après la dernière fenêtre des transferts.

Le Stade Rennais a décroché après le Mercato

Avec le classement actualisé de la L1, le SRFC pointe ainsi au 15e rang avec quatre petits points au compteur. C’est déjà quatre de mieux que l’ASSE, qui connaît un trou d’air effroyable depuis cette période. Si des clubs historiques comme les Girondins de Bordeaux (13e, 6 points) et le FC Nantes (11e, 7 points) restent dans la moyenne basse de ce classement, d’autres écuries cartonnent depuis la fin du dernier mercato.

Leader, l'OL est devenu invincible !

L’OL est sans conteste le grand gagnant et occupe la place de leader du classement avec 13 points au compteur, juste devant le PSG (12). L’AS Monaco complète ce podium prestigieux mais l’OM et le FC Metz, respectivement 5e et 6e, peuvent se targuer d’être invaincus depuis la clôture du marché estival. Lyon est aussi à ranger dans cette catégorie-là, preuve supplémentaire de la bonne gestion de Rudi Garcia depuis lors.