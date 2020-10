PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : l’État tire la sonnette d’alarme avec Mediapro

Le sujet LFP-Mediapro commence à être un dossier extrêmement sensible en France. Pour preuve : il inquiète même au plus haut sommet de l’État. Pour rappel, le groupe audiovisuel sino-espagnol, principal diffuseur du football français (Ligue 1 et Ligue 2), a demandé à renégocier son contrat pour les droits TV. Ce que la Ligue a refusé, en refusant également un délai de paiement pour l’échéance d’octobre.

Tout cela a provoqué un vent de panique au sein des clubs professionnels, dont les finances dépendent en grande partie des droits TV. Si la situation s’enlise, les conséquences économiques pourraient être terribles pour certaines équipes, qui risquent la faillite.

L'État commence à s'inquiéter des retombées

« Le football professionnel français est une filière économique importante du pays, dont dépendent de nombreuses entreprises, et qui apporte une contribution significative au financement du sport amateur, indique l’Elysée à RMC Sport. Dans un contexte sanitaire qui a déjà lourdement affecté nos clubs professionnels, malgré l’appui financier significatif du gouvernement, nous déplorons la démarche entreprise unilatéralement par le groupe Mediapro. L’Etat reste particulièrement attentif et vigilant quant à la mise en œuvre du contrat liant la Ligue de football professionnel à ce groupe. Si nous n’avons pas vocation à intervenir dans les discussions entre ces deux acteurs privés, nous suivons étroitement leur évolution et avons toute confiance dans les équipes de la LFP pour garantir à nos clubs ces ressources télévisuelles indispensables à leur survie et leur développement. »