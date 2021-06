PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : le calendrier 2021-22 dévoilé vendredi, les dates du Clasico et du derby déjà connues !

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Si la DNCG n'a pas encore étudié les budgets de tous les clubs pour la saison 2021-22, cela n'empêche pas la LFP d'avancer pour le calendrier du prochain exercice.

Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, l'instance a fait savoir que les calendriers de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT seront publiés le vendredi 25 juin à midi, à issue du Conseil d'Administration de la LFP. Le Ligue 2 débutera le 23 juillet prochain. Pour la Ligue 1, il faudra attendre le vendredi 6 août. Les calendriers seront publiés en exclusivité sur le site de la Ligue.

Les dates des dix chocs déjà connues !

Par ailleurs, et comme nous l'apprend le Parisien, Amazon a déjà choisi ses dix meilleurs affiches. Le nouveau diffuseur de la Ligue 1 débutera sa série de chocs par un PSG – OL le 19 septembre (6e journée) puis ce sera ASSE – OL le 3 octobre (9e journée), OM – PSG le 24 octobre (11e journée), OL – OM le 21 novembre (14e journée) et PSG – AS Monaco le 12 décembre (18e journée).

On apprend que sur la phase retour, Amazon a choisi OL – PSG le 9 janvier (20e journée), LOSC – PSG le 6 février (23e journée), OM – Nice le 20 mars (29e journée), PSG – OM le 17 avril (32e journée) et OM – OL le 1er mai (35e journée).