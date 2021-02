PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : le scénario catastrophe se confirme pour l'après-Mediapro !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Ce lundi, jour du clôture du Mercato d'hiver, c'était le jour J pour l'appel d'offres des droits TV. Ce matin, la LFP ouvrait ses enveloppes concernant les six lots de Ligue 1 et Ligue 2 remportés par Mediapro en 2018 et remis en jeu suite aux soucis financiers du diffuseur.

Le compte n'y est pas pour les offres

Comme annoncé plus tôt, ni Canal+, ni beIN Sports, ni RMC Sport n'ont formulé de propositions mais le comité de pilotage disposait quand même de « quatre-cinq » offres sérieuses à étudier et à présenter au Conseil d'administration ce soir.

Selon Loïc Briley, journaliste de RMC Sport, c'est la douche froide. Aucune des propositions reçues n'a atteint le prix de réserve sur les lots mis en jeu. Une victoire pour Canal+ qui souhaite en parallèle rendre son lot 3 pour participer à un appel d'offre général. On attend la communication officielle... Pour savoir si les dirigeants français vont quand même accepter l'une des propositions.