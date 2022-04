PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : les dates du Boxing Day L1 sont connues !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après avoir refusé cette proposition de la LFP en 2014 et 2019, l'UNFP (syndicat des joueurs) a autorisé pour un an, à titre exceptionnel, qu'on joue durant les fêtes de fin d'année pour rattraper le retard de calendrier né de la trêve liée au Mondial 2022.

Il restait encore à s'entendre sur les dates des deux journées de championnat (16ème et 17ème journée de L1) à replacer et c'est désormais chose faite ! La Coupe du Monde au Qatar se déroulant du 21 novembre au 18 décembre 2022, les deux journées de Ligue 1 auront lieu les 28 décembre 2022 et 1er janvier 2023. La coupure internationale de la fin de l'automne 2022 durera donc 45 jours avec quelques jours de repos pour les joueurs non convoqués pour le Mondial.

Alexandre Corboz

Rédacteur